Tiziano Ferro si racconta a cuore aperto: "a 34 anni ero un alcolista. Quando bevi diventi migliore sapendo di essere la versione peggiore di te stesso"

Tiziano Ferro si racconta a cuore aperto: in parellelo con l'uscita del docu-film "Ferro", prodotto da Amazon e disponibile su Prime Video dal 6 novembre, il cantante italiano ha raccontato il suo 'lato oscuro', un Tiziano inedito, che in pochissimi conoscevano. Tiziano Ferro racconta la sua esperienza con l'alcolismo in una lunghissima lettera pubblicata sul Corriere della Sera: "Nessuno mi poteva sopportare Quando bevevo. E chi ci riusciva o aveva pietà, o era come me. O più disperato di me. Oggi che non bevo da diversi anni ho capito che quella disperazione aveva un senso, uno solo: aiutare qualcun altro.

