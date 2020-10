Temptation Island, Speranza e Alberto avvistati insieme dopo l’addio (Di venerdì 16 ottobre 2020) Fra Alberto e Speranza è davvero finita? I due protagonisti di Temptation Island sarebbero stati avvistati insieme nonostante il durissimo falò di confronto apparso nell’ultima puntata dello show di Alessia Marcuzzi. Alberto e Speranza sono sbarcati in Sardegna per mettere alla prova la loro storia d’amore che dura ormai da 16 anni. Da subito però lui ha mostrato un forte interesse nei confronti della single Nunzia, dimenticando la sua fidanzata e riservandole parole molto dure. dopo falò difficili e video decisamente compromettenti, Speranza ha chiesto un confronto con il compagno. Alberto, dopo aver baciato Nunzia, ha incontrato la fidanzata ... Leggi su dilei (Di venerdì 16 ottobre 2020) Fraè davvero finita? I due protagonisti disarebbero statinonostante il durissimo falò di confronto apparso nell’ultima puntata dello show di Alessia Marcuzzi.sono sbarcati in Sardegna per mettere alla prova la loro storia d’amore che dura ormai da 16 anni. Da subito però lui ha mostrato un forte interesse nei confronti della single Nunzia, dimenticando la sua fidanzata e riservandole parole molto dure.falò difficili e video decisamente compromettenti,ha chiesto un confronto con il compagno.aver baciato Nunzia, ha incontrato la fidanzata ...

