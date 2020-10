Stasera Italia, arriva una decisione sofferta dopo la positività della Gelmini al Covid (Di venerdì 16 ottobre 2020) Stasera Italia non avrà più ospiti in studio fino a marzo. L’annuncio arriva direttamente dalla conduttrice Barbara Palombelli, che rivela di essersi sottoposta al tampone e che questo abbia dato per fortuna esito negativo. Alla base della decisione c’è il caso riguardante Maria Stella Gelmini, risultata positiva al coronavirus dopo essere stata pochi giorni prima ospite nello studio della trasmissione. La dichiarazione della Palombelli dopo la positività di Maria Stella Gelmini al Covid La presentatrice del talk show politico Stasera Italia, in onda dal lunedì al venerdì su Rete 4, per comunicare la ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 16 ottobre 2020)non avrà più ospiti in studio fino a marzo. L’annunciodirettamente dalla conduttrice Barbara Palombelli, che rivela di essersi sottoposta al tampone e che questo abbia dato per fortuna esito negativo. Alla basec’è il caso riguardante Maria Stella, risultata positiva al coronavirusessere stata pochi giorni prima ospite nello studiotrasmissione. La dichiarazionePalombellila positività di Maria StellaalLa presentatrice del talk show politico, in onda dal lunedì al venerdì su Rete 4, per comunicare la ...

