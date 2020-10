Secondo Conte, la chiusura delle scuole non è la soluzione migliore | VIDEO (Di venerdì 16 ottobre 2020) Lo prevedeva l’ultimo decreto: le Regioni hanno il potere di prendere misure più restrittive al fine di Contenere la diffusione del virus a livello locale. E Vincenzo De Luca, visto l’ultimo bollettino (anzi, gli ultimi) ha deciso di firmare ed emanare un’ordinanza che, nello specifico, prevede anche la cessazione delle lezioni frontali in aula per gli studenti campani fino al 30 ottobre. Una decisione che ha provocato la reazione della Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina – Secondo cui, citando i dati in possesso del suo dicastero, il rischio contagi a scuola è residuale – e di molti cittadini. Nella serata di giovedì, al termine di un vertice europeo a Bruxelles, anche Giuseppe Conte su chiusura scuole in Campania ha dato il ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 16 ottobre 2020) Lo prevedeva l’ultimo decreto: le Regioni hanno il potere di prendere misure più restrittive al fine dinere la diffusione del virus a livello locale. E Vincenzo De Luca, visto l’ultimo bollettino (anzi, gli ultimi) ha deciso di firmare ed emanare un’ordinanza che, nello specifico, prevede anche la cessazionelezioni frontali in aula per gli studenti campani fino al 30 ottobre. Una decisione che ha provocato la reazione della Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina –cui, citando i dati in possesso del suo dicastero, il rischio contagi a scuola è residuale – e di molti cittadini. Nella serata di giovedì, al termine di un vertice europeo a Bruxelles, anche Giuseppesuin Campania ha dato il ...

