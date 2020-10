Scuole chiuse in Campania, Liguori: 'De Luca ha scelto una linea cinese' (Di venerdì 16 ottobre 2020) 'De Luca ha scelto una linea cinese'. A poche ore dall'ordinanza di chiudere le Scuole da parte del presidente della regione Campania , Vincenzo De Luca , il direttore di Tgcom24 Paolo Liguori commenta la decisione del governatore nel corso di 'Stasera Italia': 'Non contesto che siano gli enti locali a dover decidere - spiega - però chiederei a De Luca di farci sapere ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 16 ottobre 2020) 'Dehauna'. A poche ore dall'ordinanza di chiudere leda parte del presidente della regione, Vincenzo De, il direttore di Tgcom24 Paolocommenta la decisione del governatore nel corso di 'Stasera Italia': 'Non contesto che siano gli enti locali a dover decidere - spiega - però chiederei a Dedi farci sapere ...

MediasetTgcom24 : Campania, De Luca: scuole chiuse fino al 30/10, solo 'a distanza' - borghi_claudio : Chi va a commentare 'scuole chiuse a Napoli' sotto gli articoli di Fanpage? (Questa la capiscono solo gli under 18)… - HuffPostItalia : In Campania scuole chiuse e tutte le feste vietate - anis_epis : De Magistris: 'De Luca terrà scuole chiuse fino a Natale'. Il sindaco di Napoli critica l'ordinanza firmata dal go… - freaqueenout : scuole chiuse fino a fine ottobre se non di più i miei occhi e il mio spirito non reggeranno a lungo questa tortura -