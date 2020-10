Roma Benevento – Pronostico – Probabili formazioni – Dove vederla in tv e streaming

Leggi su giornal

(Di venerdì 16 ottobre 2020)è il posticipo serale della 4a giornata di Serie A, che si giocherà domenica 18 ottobre alle ore 20:45.: come arrivano alla gara Laè reduce dalla prima vittoria stagionale conquistata sul campo dell’Udinese per 0-1, grazie alla rete siglata da Pedro. In questa giornata vuole centrare il bis per recuperare il distacco che si è formato con le altre grandi del campionato e proverà a far valere la sua maggiore forza, grazie anche agli ultimi innesti giunti dal mercato. Ilha invece sconfitto il Bologna nella scorsa giornata e quindi si trova già a 6 punti in classifica, un bottino niente male per una neopromossa. La squadra di Pippo Inzaghi andrà all’Olimpico per giocarsi la partita a ...