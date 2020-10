Rania è morto a 16 anni | la sua storia aveva commosso il mondo

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Si è spento a soli 16la star di Tiktok e Youtube,, affetto dalla sindrome di Hutchinson-Gilford, malattia rarissima anche nota come progeria. A darne l'annuncio è stato l'amico youtuber gamemixtreizeoff, con cuicondiviso numerosi video di grande successo sulla piattaforma di Google. La malattia di cui soffriva l'adolescente è caratterizzata da un'accelerazione nell'invecchiamento delle cellule della pelle, che fa sembrare il piccolomolto più vecchio di quanto in realtà non lo sia, oltre a causare deformità nel cranio e negli arti.era molto seguito sui social: su TikTokcirca 871.000 follower e tramite il suo canale Youtube , Didek ...