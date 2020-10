Palombelli: “Negativa al tampone, ma stop ospiti in studio a Stasera Italia” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Stasera Italia, talk di Rete Quattro condotto da Barbara Palombelli, torna alle ‘abitudini’ adottate lo scorso marzo, quando è scoppiata l’epidemia di coronavirus lungo la Penisola. Altrimenti detto, stop agli ospiti in studio. A comunicarlo è stata la stessa giornalista al timone del programma Mediaset con un post su Facebook. La Palombelli ha inoltre reso … L'articolo Palombelli: “Negativa al tampone, ma stop ospiti in studio a Stasera Italia” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di venerdì 16 ottobre 2020)Italia, talk di Rete Quattro condotto da Barbara, torna alle ‘abitudini’ adottate lo scorso marzo, quando è scoppiata l’epidemia di coronavirus lungo la Penisola. Altrimenti detto,agliin. A comunicarlo è stata la stessa giornalista al timone del programma Mediaset con un post su Facebook. Laha inoltre reso … L'articolo: “Negativa al, mainItalia” proviene da Gossip e Tv.

clikservernet : Stasera Italia, Barbara Palombelli: “Mariastella Gelmini positiva al Covid, era in studio mercoledì. Io negativa, o… - Noovyis : (Stasera Italia, Barbara Palombelli: “Mariastella Gelmini positiva al Covid, era in studio mercoledì. Io negativa,… - zazoomblog : Mariastella Gelmini positiva mercoledì era a Stasera Italia. La Palombelli: Io negativa. Ora stop a ospiti i… - leggoit : Mariastella Gelmini positiva, mercoledì era a #StaseraItalia. La Palombelli: «Io negativa. Ora stop a ospiti in stu… -

Ultime Notizie dalla rete : Palombelli “Negativa Covid, in Germania a oltre 5mila casi: prima volta da aprile Affaritaliani.it