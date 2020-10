Napoli, perché Bakayoko è un ottimo innesto (Di venerdì 16 ottobre 2020) Bakayoko è un giocatore che arricchisce le soluzioni tattiche del Napoli. L’ex Monaco può rendere più sostenibile il 4-2-3-1 Bakayoko è stato uno degli ultimi innesti del Napoli di Gattuso. L’ex Monaco era già stato allenato dal tecnico calabrese ai tempi del Milan, dove si era disimpegnato sorprendentemente bene nel ruolo di vertice basso. A causa della ripetuta assenza di Biglia, Gattuso era stato costretto a trovare una soluzione alternativa. Davanti alla difesa, Bakayoko era cresciuto in modo evidente per quanto riguarda la pulizia tecnica: distribuiva il pallone con precisione e discreta qualità, smarcandosi anche bene. D’altronde, non va dimenticato che le squadre di Gattuso palleggiano con insistenza dal basso, quindi è ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 ottobre 2020)è un giocatore che arricchisce le soluzioni tattiche del. L’ex Monaco può rendere più sostenibile il 4-2-3-1è stato uno degli ultimi innesti deldi Gattuso. L’ex Monaco era già stato allenato dal tecnico calabrese ai tempi del Milan, dove si era disimpegnato sorprendentemente bene nel ruolo di vertice basso. A causa della ripetuta assenza di Biglia, Gattuso era stato costretto a trovare una soluzione alternativa. Davanti alla difesa,era cresciuto in modo evidente per quanto riguarda la pulizia tecnica: distribuiva il pallone con precisione e discreta qualità, smarcandosi anche bene. D’altronde, non va dimenticato che le squadre di Gattuso palleggiano con insistenza dal basso, quindi è ...

