Napoli, oggi il ricorso ufficiale: due date per la decisione in appello (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il Napoli presenterà oggi il ricorso contro il 3-0 a tavolino contro la Juventus ed il punto di penalizzazione. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. 'Il Napoli presenterà questa mattina la 'dichiarazione di reclamo' avverso alla sentenza del giudice sportivo Gerardo Mastrandrea che ha decretato il 3-0 a tavolino alla Juve con ... Leggi su 100x100napoli (Di venerdì 16 ottobre 2020) Ilpresenteràilcontro il 3-0 a tavolino contro la Juventus ed il punto di penalizzazione. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. 'Ilpresenterà questa mattina la 'dichiarazione di reclamo' avverso alla sentenza del giudice sportivo Gerardo Mastrandrea che ha decretato il 3-0 a tavolino alla Juve con ...

RaiNews : Alcune decine di commercianti stanno bloccando la rotonda di #Arzano per protesta contro il mini lockdown scattato… - ciropellegrino : In Campania 1.127 contagi Covid. Da oggi possibili lockdown e chiusura scuole - ZZiliani : Ecco, una persona perbene magari oggi direbbe: grazie lo stesso Napoli, purtroppo non è stato sufficiente ma grazie… - Olimpia02191317 : RT @100x100Napoli: Oggi il ricorso ufficiale contro la sconfitta a tavolino e la penalizzazione. - napolista : Cormezz: #Napoli, oggi ultimo ciclo di tamponi, poi il ritiro al Britannique Il Napoli riduce i carichi in vista de… -