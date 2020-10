Mezzi pubblici sovraffollati. La vera criticità sono i controlli. A Roma, Milano e Napoli la vigilanza resta un rebus. Il rispetto del limite dell’80% ricade sugli autisti (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il Dpcm è chiaro: capienza massima per il trasporto pubblico locale “non superiore all’80 per cento” che però, fanno notare dal Comitato tecnico scientifico, in molti casi si è già tradotto nel 100 per cento. Quindi si pensa ad una riduzione fino al 50 che significherebbe lasciare a piedi migliaia di persone. Di qui, secondo il Cts, un’altra necessità, già sperimentata nello scorso lockdown: aprire le zone a traffico limitato. Ma come l’avranno presa le grandi città? Beh a Milano forse la notizia non è ancora giunta. Visto che proprio da ieri è stata riattivata la mega zona a traffico limitato, l’area B, che copre quasi tutta la zona urbana e vieta l’ingresso ai veicoli più inquinanti. Dell’apertura dell’area C, quella che delimita il solo centro ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il Dpcm è chiaro: capienza massima per il trasporto pubblico locale “non superiore all’80 per cento” che però, fanno notare dal Comitato tecnico scientifico, in molti casi si è già tradotto nel 100 per cento. Quindi si pensa ad una riduzione fino al 50 che significherebbe lasciare a piedi migliaia di persone. Di qui, secondo il Cts, un’altra necessità, già sperimentata nello scorso lockdown: aprire le zone a traffico limitato. Ma come l’avranno presa le grandi città? Beh aforse la notizia non è ancora giunta. Visto che proprio da ieri è stata riattivata la mega zona a traffico limitato, l’area B, che copre quasi tutta la zona urbana e vieta l’ingresso ai veicoli più inquinanti. Dell’apertura dell’area C, quella che delimita il solo centro ...

gaiatortora : La prima ondata era emergenza,la seconda pure. Riparte il balletto tra regioni e governo.Mancano i vaccini.Gli ospe… - AnnalisaChirico : Conte non ci manda la polizia a casa, magnanimo. Grazie, presidente. I mezzi pubblici sovraffollati non sembrano al… - paola_demicheli : Leggo articoli di giornale che mi attribuiscono una posizione favorevole alla didattica a distanza per evitare il s… - riccardoVeron : @sonia172505 Ci sono imprese che facevano gite su e giù per l’Italia con gli autobus fermi perché nessuno gira più,… - passeg : @jacopo_iacoboni La scuola signfica viaggi sui mezzi pubblici, bambini che poi tornano a casa da genitori e nonni.… -