Mercato San Severino, sei nuovi casi positivi (Di venerdì 16 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMercato San Severino (Sa) – È boom di contagi a Mercato San Severino. Ben sei quelli registrati al termine della giornata di ieri. Tra loro un operatore sanitario dell'Ospedale Umberto I di Nocera Inferiore residente nella frazione Pandola; una signora residente nella frazione Sant'Angelo; due donne nel centro del comune, un bambino che frequenta la 2F della scuola media San Tommaso d'Aquino ed un'alunna che frequenta la 4B della scuola primaria nella frazione Sant'Angelo. Tutti sono asintomatici e sono in isolamento domiciliare presso le rispettive abitazioni. Le scuole interessate dai casi di Covid saranno sottoposte a santificazione. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

