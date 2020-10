Mara Venier compie 70 anni | Rai Play le dedica un omaggio amarcord

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 16 ottobre 2020)in "Troppo Forti"festeggerà i suoi 70martedì 20 ottobre 2020 e la Rai ha deciso di festeggiarla con unsul suo canale streaming: da oggi alle 15.30 su Raisarà disponibile il primo passo della “signora della domenica” verso l’Olimpo dei conduttori dell’azienda pubblica, ovvero Troppo Forti. Proprio pochi giorni dopo l’annuncio di un possibile abbandono di Domenica In, il pubblico potrà vedere la storica conduttrice muovere i suoi primi passi sul piccolo schermo. Ad onore del vero, il debutto assoluto dellain tv avvenne sì in Rai ma sull’allora Rete 3, in un programma del 1981 che si chiamava Disco Slalom. Tutto sul programma ...