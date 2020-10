«Lombardia in ritardo sui vaccini influenzali» La Cisl: rischio caos sanitario (Di venerdì 16 ottobre 2020) I fatti emersi negli ultimi giorni rivelano una «carenza di dosi ordinate dalla Regione rispetto alla quantità realmente necessaria, in modo particolare per le categorie più a rischio nelle quali rientrano più che mai anche gli anziani over 65, e soprattutto nel periodo di pandemia coronavirus». Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 16 ottobre 2020) I fatti emersi negli ultimi giorni rivelano una «carenza di dosi ordinate dalla Regione rispetto alla quantità realmente necessaria, in modo particolare per le categorie più anelle quali rientrano più che mai anche gli anziani over 65, e soprattutto nel periodo di pandemia coronavirus».

pfmajorino : Vaccini in ritardo e pagati il triplo dalla Regione Lombardia, indaga la procura - fattoquotidiano : Vaccini antinfluenzali, lite Merlino-Salvini su La7: “In Lombardia siete in ritardo”. “Non diciamo fesserie”. Poi s… - fleinaudi : #BuonaPagina 'In ritardo e a peso d’oro, il pasticcio lombardo sui vaccini influenzali' @Tboeri e Roberto #Perotti… - varesenews : “Lombardia in ritardo sui vaccini influenzali, rischio caos sanitario in piena pandemia” - gennysiervo : RT @laura_maffi: LOMBARDIA: Trenord, affollamenti e nuovi orari: non ci siamo! come al solito si parla di trasporto pubblico locale in Lomb… -