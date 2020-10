Le scuole lombarde non chiudono (per ora), si punta su didattica a distanza parziale e entrate scaglionate: ‘Ridurre presenze mezzi pubblici’ (Di venerdì 16 ottobre 2020) Le scuole di Milano e della Lombardia per ora non chiudono. La Regione, di fronte all’aumento della curva dei contagi, corre ai ripari chiedendo che venga fatta una didattica a distanza parziale nelle scuole superiori e all’università con l’esclusione delle matricole e degli specializzandi. Non solo. Al Pirellone, dopo la riunione del presidente Attilio Fontana con i sindaci dei capoluoghi lombardi e con i capogruppo di maggioranza e opposizione del Consiglio regionale, hanno chiesto all’Ufficio scolastico regionale di “organizzare la distribuzione dell’inizio delle attività scolastiche, per arrivare a una riduzione delle presenze sul trasporto pubblico”. Le decisioni sono state comunicate direttamente da Fontana ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 ottobre 2020) Ledi Milano e della Lombardia per ora non. La Regione, di fronte all’aumento della curva dei contagi, corre ai ripari chiedendo che venga fatta unanellesuperiori e all’università con l’esclusione delle matricole e degli specializzandi. Non solo. Al Pirellone, dopo la riunione del presidente Attilio Fontana con i sindaci dei capoluoghi lombardi e con i capogruppo di maggioranza e opposizione del Consiglio regionale, hanno chiesto all’Ufficio scolastico regionale di “organizzare la distribuzione dell’inizio delle attività scolastiche, per arrivare a una riduzione dellesul trasporto pubblico”. Le decisioni sono state comunicate direttamente da Fontana ...

MILANO (ITALPRESS) – La Lombardia si prepara a una stretta di fronte all’aumento ... Che ci sia una possibilità di avere un’alternanza tra didattica a scuola e in remoto. Poi è stato chiesto che si ...

