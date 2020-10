Il sindaco di Bergamo Gori: "Per contenere il Covid chiusure mirate e più didattica a distanza" (Di venerdì 16 ottobre 2020) Lui è reduce dalla terribile prima ondata e teme la seconda, visto che la Lombardia continua ad essere il 'cuore' del Covid: Il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, ritiene che sia necessario "avere il ... Leggi su globalist (Di venerdì 16 ottobre 2020) Lui è reduce dalla terribile prima ondata e teme la seconda, visto che la Lombardia continua ad essere il 'cuore' del: Ildi, Giorgio, ritiene che sia necessario "avere il ...

Coronavirus, news. Il bollettino: 8.804 nuovi contagi su 162.932 tamponi

La giunta comunale di Bergamo, guidata dal sindaco Giorgio Gori, ha deciso per la chiusura dei locali e dei ristoranti alle 24, il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche dalle 24 ...

La giunta comunale di Bergamo, guidata dal sindaco Giorgio Gori, ha deciso per la chiusura dei locali e dei ristoranti alle 24, il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche dalle 24 ...