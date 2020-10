Grand Army, la recensione: per gli adolescenti questo è un mondo pericoloso (Di venerdì 16 ottobre 2020) La nostra recensione di Grand Army: la nuova serie di Netflix, disponibile dal 16 ottobre 2020, mostra le difficoltà e i traumi di cinque adolescenti in una storia ambientata in questi difficili mesi del 2020. In questa nostra recensione di Grand Army cercheremo di parlare di una serie che tenta di sconvolgere raccontando il lato oscuro del mondo degli adolescenti insieme ad una moltitudine di altre tematiche, la maggior parte estremamente attuali. Disponibile su Netflix dal 16 ottobre 2020, è liberamente tratta dallo spettacolo teatrale Slut: The Play di Katie Cappiello, qui alla sua prima, discussa, sceneggiatura televisiva. La serie è stata infatti annunciata tra le polemiche: all'uscita del primo trailer la ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 16 ottobre 2020) La nostradi: la nuova serie di Netflix, disponibile dal 16 ottobre 2020, mostra le difficoltà e i traumi di cinquein una storia ambientata in questi difficili mesi del 2020. In questa nostradicercheremo di parlare di una serie che tenta di sconvolgere raccontando il lato oscuro deldegliinsieme ad una moltitudine di altre tematiche, la maggior parte estremamente attuali. Disponibile su Netflix dal 16 ottobre 2020, è liberamente tratta dallo spettacolo teatrale Slut: The Play di Katie Cappiello, qui alla sua prima, discussa, sceneggiatura televisiva. La serie è stata infatti annunciata tra le polemiche: all'uscita del primo trailer la ...

Grand Army avrà una seconda stagione?

Grand Army 2: la serie targata Netflix tratta dalla pièce di Katie Cappiello avrà una continuazione? Cosa sappiamo.

