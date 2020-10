GFVip, Paola Di Benedetto pronta per una nuova vita: “Io vado” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Paola Di Benedetto è stata inaspettatamente la vincitrice della scorsa edizione del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. Un’edizione molto particolare in piena emergenza coronavirus. La ragazza, all’interno della casa, ha parlato tanto del suo rapporto con Federico Rossi, ex cantante del duo Benji&Fede. nuova vita PER Paola DI Benedetto – L’influencer ed ex … L'articolo GFVip, Paola Di Benedetto pronta per una nuova vita: “Io vado” Leggi su dailynews24 (Di venerdì 16 ottobre 2020)Diè stata inaspettatamente la vincitrice della scorsa edizione del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. Un’edizione molto particolare in piena emergenza coronavirus. La ragazza, all’interno della casa, ha parlato tanto del suo rapporto con Federico Rossi, ex cantante del duo Benji&Fede.PERDI– L’influencer ed ex … L'articoloDiper una: “Io vado”

_jay8_ : @uranvsn Già fatto. Ha dovuto abbandonare essendo in coppia con Paola Caruso che ha scoperto di essere incinta prop… - Paola_Giordano : RT @hustleinhead: Godiamoci questi momenti da ubriachi che poi domani torniamo ad odiarlo tutti #GFVIP - EBA16_ : Ma Oppini como può dire che il viso di Paola Di Bendetto sia molto più bello di quello di Giulia De Lellis. Il viso… - linaswik_ : BASTAAAAAAAAAAAAA CHE CAZZOO, il GF LO VINCERÀ LEI (PER GENTE STUPIDA) MA FARA LA FINE DI PAOLA DI BENEDETTO #gfvip - alessiacontee : RT @cicero_marika: Patrick era il più amato qui su Twitter per due gavettoni e non è neanche arrivato al podio. Paola era definita comodino… -