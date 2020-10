Genoa, Maran: “Momento traumatico, ora esultiamo per un giocatore negativizzato” (Di venerdì 16 ottobre 2020) “Impensabile. Non voglio dire ‘incredibile’, perché il Covid-19 è una cosa seria, ma non ci aspettavamo che potesse colpirci in quella misura e con quella forza. Avevamo sempre fatto le cose con grande cautela ed attenzione. Invece da quel giorno ci sono stati pochi allenamenti, nessuna partita, e se prima gioivamo per un gol, adesso esultiamo per un giocatore negativizzato. Siamo su questi livelli“. Queste le parole del tecnico del Genoa, Rolando Maran, in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport a pochi giorni dal ritorno in campo contro il Verona, in programma lunedì. Sono passati 21 giorni dalla positività al tampone di Perin, alla vigilia di Napoli-Genoa del 26 settembre: da quel momento tre settimane da incubo, con un totale di ... Leggi su sportface (Di venerdì 16 ottobre 2020) “Impensabile. Non voglio dire ‘incredibile’, perché il Covid-19 è una cosa seria, ma non ci aspettavamo che potesse colpirci in quella misura e con quella forza. Avevamo sempre fatto le cose con grande cautela ed attenzione. Invece da quel giorno ci sono stati pochi allenamenti, nessuna partita, e se prima gioivamo per un gol, adessoper unnegativizzato. Siamo su questi livelli“. Queste le parole del tecnico del, Rolando, in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport a pochi giorni dal ritorno in campo contro il Verona, in programma lunedì. Sono passati 21 giorni dalla positività al tampone di Perin, alla vigilia di Napoli-del 26 settembre: da quel momento tre settimane da incubo, con un totale di ...

