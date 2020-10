Ennio Morricone, l'album postumo 'Morricone Segreto' ha una data d'uscita (Di venerdì 16 ottobre 2020) La musica del grande compositore Ennio Morricone tornerà ad accompagnarci ancora una volta grazie al primo album postumo, Morricone Segreto, in arrivo tra qualche settimana. A quattro mesi di distanza dalla scomparsa di Ennio Morricone sarà disponibile il primo album postumo del celebre compositore. Si intitola Morricone Segreto, ed è in uscita il 6 novembre, pochi giorni prima di quel che sarebbe stato il 92esimo compleanno del Maestro. Come riporta Variety, il progetto è una raccolta di pezzi composti tra gli anni '60 e '80, che include anche sette brani inediti e mira a ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 16 ottobre 2020) La musica del grande compositoretornerà ad accompagnarci ancora una volta grazie al primo, in arrivo tra qualche settimana. A quattro mesi di distanza dalla scomparsa disarà disponibile il primodel celebre compositore. Si intitola, ed è inil 6 novembre, pochi giorni prima di quel che sarebbe stato il 92esimo compleanno del Maestro. Come riporta Variety, il progetto è una raccolta di pezzi composti tra gli anni '60 e '80, che include anche sette brani inediti e mira a ...

Noovyis : (Ennio Morricone, l'album postumo 'Morricone Segreto' ha una data d'uscita) Playhitmusic - - cinemaniaco_fb : ?????????????? Ennio Morricone, l'album postumo 'Morricone Segreto' ha una data d'uscita - CdT_Online : In uscita un album postumo di Ennio #Morricone con 7 inediti - FilmMusicSite : Decca (UMO) Classics (CAM) has released 'Un Genio, due compari, un pollo' composed by Ennio Morricone… - SMSNEWSOFFICIAL : L’OMAGGIO A ENNIO MORRICONE INAUGURA UFFICIALMENTE LA STAGIONE TEATRALE 2020/2021 DEL TEATRO GIUDITTA PASTA -

Ultime Notizie dalla rete : Ennio Morricone Al Boccherini concerto sulla tracce di Ennio Morricone - Luccaindiretta LuccaInDiretta 'Morricone segreto', il primo album postumo del maestro: le composizioni mai ascoltate e la musica dei film "minori"

A quattro mesi dalla morte di Ennio Morricone sta per arrivare un nuovo album con le sue grandi musiche. Il 6 novembre, a pochi giorni da quello che sarebbe stato il 92esimo compleanno del maestro - ...

Sette inediti di Morricone

Quattro mesi dopo la sua morte esce il primo album postumo del compositore italiano Ennio Morricone. "Morricone Segreto" sarà disponibile dal 6 novembre pochi giorni prima quello che sarebbe stato il ...

A quattro mesi dalla morte di Ennio Morricone sta per arrivare un nuovo album con le sue grandi musiche. Il 6 novembre, a pochi giorni da quello che sarebbe stato il 92esimo compleanno del maestro - ...Quattro mesi dopo la sua morte esce il primo album postumo del compositore italiano Ennio Morricone. "Morricone Segreto" sarà disponibile dal 6 novembre pochi giorni prima quello che sarebbe stato il ...