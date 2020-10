Elisabetta II, prima uscita pubblica post Covid (Di venerdì 16 ottobre 2020) La regina Elisabetta II ha presenziato al primo evento ufficiale dopo sette mesi, dall’inizio della pandemia. Accompagnata dal nipote, il principe William, la sovrana ha visitato alcuni scienziati ringraziandoli per il loro supporto nel pieno dell’emergenza sanitaria. Primo impegno ufficiale in presenza dopo la clausura forzata da fine marzo, a causa della pandemia, per Elisabetta II. La sovrana inglese è arrivata in elicottero, accompagnata dal nipote William. Elisabetta II inArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 16 ottobre 2020) La reginaII ha presenziato al primo evento ufficiale dopo sette mesi, dall’inizio della pandemia. Accompagnata dal nipote, il principe William, la sovrana ha visitato alcuni scienziati ringraziandoli per il loro supporto nel pieno dell’emergenza sanitaria. Primo impegno ufficiale in presenza dopo la clausura forzata da fine marzo, a causa della pandemia, perII. La sovrana inglese è arrivata in elicottero, accompagnata dal nipote William.II inArticolo completo: dal blog SoloDonna

Jeeenniiiiiifer : RT @edefsjk: Tommaso: “potrei nominare Elisabetta perché prima dice che vuole approfondire il rapporto con me e poi non mi saluta neanche”… - mii24210 : RT @edefsjk: Tommaso: “potrei nominare Elisabetta perché prima dice che vuole approfondire il rapporto con me e poi non mi saluta neanche”… - marenero08 : RT @ROBZIK: Di rosa vestita e in gran forma, senza mascherina, ieri la Regina Elisabetta, 94 anni, ha fatto la sua prima uscita pubblica da… - martasara_ : RT @edefsjk: Tommaso: “potrei nominare Elisabetta perché prima dice che vuole approfondire il rapporto con me e poi non mi saluta neanche”… - NoraKammu : RT @bettasmind: Elisabetta riferisce ad Adua e Matilde che Stefania e Tommaso hanno detto che è sbagliato stare in lavatrice a parlare con… -