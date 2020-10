DIRETTA MotoGP, GP Aragon 2020 LIVE: FP2 in tempo reale (Di venerdì 16 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca delle prove libere 1 – La classifica della FP1 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 GP di Aragon 2020, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sull’omonimo circuito spagnolo. Si scende in pista per la seconda sessione di questo lungo weekend, i piloti avranno a disposizione 45 minuti per effettuare la messa a punto e migliorare il feeling con il tracciato. Si preannuncia un turno particolarmente intenso, appassionante e avvincente dopo quanto visto durante la mattinata. Si cercherà anche di fare il tempo buono per avvicinarsi all’accesso diretto al Q2 delle qualifiche. Il fine settimana è fondamentale in ottica campionato. Il francese Fabio ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa cronaca delle prove libere 1 – La classifica della FP1 Buongiorno e benvenuti alladelle prove libere 2 GP di, tappa del Mondialeche va in scena sull’omonimo circuito spagnolo. Si scende in pista per la seconda sessione di questo lungo weekend, i piloti avranno a disposizione 45 minuti per effettuare la messa a punto e migliorare il feeling con il tracciato. Si preannuncia un turno particolarmente intenso, appassionante e avvincente dopo quanto visto durante la mattinata. Si cercherà anche di fare ilbuono per avvicinarsi all’accesso diretto al Q2 delle qualifiche. Il fine settimana è fondamentale in ottica campionato. Il francese Fabio ...

