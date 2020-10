Crocchette di pollo e patate (Di venerdì 16 ottobre 2020) Le sono un’ottima ricetta, facile e veloce da preparare, ma soprattutto utile anche per chi è alle prime armi in cucina e vuole preparare qualcosa di veramente originale e appetitoso. Vediamo insieme la preparazione IngredientiSegui Termometro Politico su Google News 500 g di petto di pollo intero450 g di patate5-6 cucchiai di pangrattato2 uova2 cucchiaini di paprika dolce1 cucchiaino di paprika piccantePepe nero macinato q.b.30 g di parmigiano reggiano grattugiatoAglio in polvere q.b.Sale fino q.b.Olio per friggere Iniziamo la preparazione delle sbucciando e lavando le patate sotto l’acqua corrente fredda, poi mettetele in una pentola piena d’acqua e lasciate cuocere per circa 20-25 minuti da quando l’acqua arriva ad ebollizione. Intanto continuate la preparazione tagliando a ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 16 ottobre 2020) Le sono un’ottima ricetta, facile e veloce da preparare, ma soprattutto utile anche per chi è alle prime armi in cucina e vuole preparare qualcosa di veramente originale e appetitoso. Vediamo insieme la preparazione IngredientiSegui Termometro Politico su Google News 500 g di petto diintero450 g di5-6 cucchiai di pangrattato2 uova2 cucchiaini di paprika dolce1 cucchiaino di paprika piccantePepe nero macinato q.b.30 g di parmigiano reggiano grattugiatoAglio in polvere q.b.Sale fino q.b.Olio per friggere Iniziamo la preparazione delle sbucciando e lavando lesotto l’acqua corrente fredda, poi mettetele in una pentola piena d’acqua e lasciate cuocere per circa 20-25 minuti da quando l’acqua arriva ad ebollizione. Intanto continuate la preparazione tagliando a ...

Le crocchette di pollo e patate sono un’ottima ricetta, facile e veloce da preparare, anche per chi non ha molta esperienza in cucina.

