Covid, 4mila contagi senza link. Il tracciamento va in crisi: troppi casi da controllare (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il tracciamento dei contatti dei positivi sta saltando. Con 47 mila nuovi infetti, nell?ultima settimana, i servizi epidemiologici delle varie Regioni non riescono più a ricostruire... Leggi su ilmattino (Di venerdì 16 ottobre 2020) Ildei contatti dei positivi sta saltando. Con 47 mila nuovi infetti, nell?ultima settimana, i servizi epidemiologici delle varie Regioni non riescono più a ricostruire...

Ultime Notizie dalla rete : Covid 4mila Covid, 4mila contagi senza link. Il tracciamento va in crisi: troppi casi da controllare Il Messaggero QUANTO COSTA IL COVID/ Con l’emergenza tagliati 3,3 mld per la cura di altre malattie

dai 4mila ai 51mila euro, per pazienti ricoverati a lungo in terapia intensiva, mentre la gestione di un asintomatico o paucisintomatico a domicilio costa qualche centinaio di euro. Si può affermare ...

La beffa delle mascherine: perfette ma non si vendono

SASSARI. Sono diventate un accessorio imprescindibile ma trovarle, all’inizio dell’emergenza sanitaria, era difficile. Quelle certificate, poi, avevano una tiratura appena superiore a quella del Santo ...

