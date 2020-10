Coronavirus in Lombardia, crescono ancora i positivi: +2.419 in 24 ore. Salgono i ricoveri (+108) ma diminuiscono le terapie intensive (Di venerdì 16 ottobre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 16 ottobre (Italia/Mondo)Il bollettino del 16 ottobre I dati di oggi venerdì 16 ottobre 2020 Continuano a salire i nuovi casi di Coronavirus in Lombardia. Oggi sono +2.419 di cui 191 debolmente positivi e 21 a seguito di test sierologici mentre ieri +2.067 per un totale di 121.130 contagiati. I decessi di oggi sono +7 mentre ieri +26 per un totale di 17.044 vittime dall’inizio della pandemia. I ricoveri ordinari sono 834 (+108 rispetto a ieri quando erano 726) mentre in terapia intensiva si trovano ancora 71 persone (-1 rispetto al 15 ottobre quando erano 72). Gli attualmente positivi sono in tutto 19.128 mentre i dimessi e i guariti 84.958 (+334). Il numero di tamponi eseguiti nell’ultima ... Leggi su open.online (Di venerdì 16 ottobre 2020), ultime notizie del 16 ottobre (Italia/Mondo)Il bollettino del 16 ottobre I dati di oggi venerdì 16 ottobre 2020 Continuano a salire i nuovi casi diin. Oggi sono +2.419 di cui 191 debolmentee 21 a seguito di test sierologici mentre ieri +2.067 per un totale di 121.130 contagiati. I decessi di oggi sono +7 mentre ieri +26 per un totale di 17.044 vittime dall’inizio della pandemia. Iordinari sono 834 (rispetto a ieri quando erano 726) mentre in terapia intensiva si trovano71 persone (-1 rispetto al 15 ottobre quando erano 72). Gli attualmentesono in tutto 19.128 mentre i dimessi e i guariti 84.958 (+334). Il numero di tamponi eseguiti nell’ultima ...

