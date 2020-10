MediasetTgcom24 : Mariastella Gelmini positiva al Covid: 'Supereremo anche questa' #coronavirus - repubblica : Coronavirus, Gelmini: 'Sono positiva, supereremo anche questa' [aggiornamento delle 09:31] - SkyTG24 : Mariastella Gelmini è positiva al coronavirus: 'Sto bene' - zazoomblog : Coronavirus Gelmini: Sono positiva nessun sintomo - #Coronavirus #Gelmini: #positiva - Angelo00238990 : Solo quando capita a te ti accorgi di quanto grave sia questo virus. #COVID19 #Covid_19 #lockdown Maria Stella Gel… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Gelmini

Coronavirus, positiva Mariastella Gelmini: “Anche io sono positiva al Covid, l’ho scoperto stamattina. Sto bene, al momento non ho alcun sintomo”. Mariastella Gelmini ha comunicato, con un post ...Mariastella Gelmini è risultata positiva al coronavirus. L’esponente di Forza Italia, che si aggiunge agli altri deputati che hanno contratto l’infezione, sta bene e per il momento non presenta alcun ...