Coronavirus | forse non è come sembra Ecco cosa ci dicono davvero i dati

PalermoToday : VIDEO | Orlando: 'Forse altre misure rigorose, a Palermo rischiamo picco di contagi e di morti'… - eterocromia_ : RT @LaCapaRouja: Se poi cortesemente la smettete di fare dell’allarmismo pressappochista su questo social, mi fate un favore. Anzi, farò di… - Laura48673787 : - NewsMondo1 : Salvini, ‘Chi dice forse facciamo il lockdown a Natale commette un crimine ai danni del popolo italiano’… - infoitsalute : Coronavirus, Rasi (Ema): “Prime dosi del vaccino forse in primavera -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus forse

Il Fatto Quotidiano

"Subito dopo il lockdown c'è stato un calo importante dei trapianti, in parte perché le donazioni si sono ridotte per limitare al massimo i contatti, in parte perché sono state bloccate dal rischio di ...L'emergenza legata al coronavirus ha dato una scossa al settore della salute, in particolare per quanto riguarda l'approccio all'innovazione digitale. È la cosiddetta connected care, che mette la pers ...