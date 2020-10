Chiusura scuole, Boccia: “De Luca se ne assume la responsabilità” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLa decisione di chiudere le scuole da parte di Vincenzo De Luca dopo l’aumento dei contagi in Campania ha fatto rumore. Un eco avvertito fino a Roma, giunto anche alle orecchie di Francesco Boccia. Il ministro per gli affari regionali e le autonomie, marito di Nunzia De Girolamo, ha commentato la decisione di De Luca al termine della riunione Stato-Regioni. “Tutti i presidenti hanno autonomia di fare ordinanze più restrittive nelle modalità che ritengono, ma se abbiamo condiviso che i due pilastri che dobbiamo tutelare sono scuola e lavoro e le ordinanze incidono su quegli ambiti, sarebbe opportuno un raccordo tra governo e regioni”, sono state le parole pronunciate da Boccia, “su scuola e lavoro ci sono già protocolli ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLa decisione di chiudere leda parte di Vincenzo Dedopo l’aumento dei contagi in Campania ha fatto rumore. Un eco avvertito fino a Roma, giunto anche alle orecchie di Francesco. Il ministro per gli affari regionali e le autonomie, marito di Nunzia De Girolamo, ha commentato la decisione di Deal termine della riunione Stato-Regioni. “Tutti i presidenti hanno autonomia di fare ordinanze più restrittive nelle modalità che ritengono, ma se abbiamo condiviso che i due pilastri che dobbiamo tutelare sono scuola e lavoro e le ordinanze incidono su quegli ambiti, sarebbe opportuno un raccordo tra governo e regioni”, sono state le parole pronunciate da, “su scuola e lavoro ci sono già protocolli ...

lucatelese : La chiusura delle scuole in Campania è una buffonata, se si guardano i dati dei contagiati nelle classi 0,075% st… - elenabonetti : Questa immagine, in tutta la sua semplicità e durezza, non ha quasi bisogno di parole. La chiusura delle scuole in… - fattoquotidiano : Napoli, la rivolta di mamme e autisti dei bus contro chiusura scuole decisa da De Luca. De Magistris: “È solo l’ini… - gmlavolpe : RT @RadioSavana: 'Voglio solo andare a scuola.' A Salerno un bambino ha attuato la sua personale e simbolica protesta contro la chiusura de… - Sacarunz : RT @AnnaritaDiSena: Le lacrime di mio figlio per la chiusura delle scuole mi lasciano senza armi -