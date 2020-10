Calcio Napoli, Bakayoko: “Non gioco da un mese ma sono pronto. Qui per Gattuso” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il centrocampista azzurro ritrova con il Calcio Napoli il tecnico calabrese dopo l’esperienza al Milan. “sono molto felice di giocare a Napoli, ho trovato un gruppo meraviglioso e una citta’ bellissima dove poter vivere bene”. Tiemoue’ Bakayoko ritrova l’Italia e Rino Gattuso. Dopo l’esperienza al Milan e il ritorno al Monaco, il centrocampista di proprieta’ … Leggi su 2anews (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il centrocampista azzurro ritrova con ilil tecnico calabrese dopo l’esperienza al Milan. “molto felice di giocare a, ho trovato un gruppo meraviglioso e una citta’ bellissima dove poter vivere bene”. Tiemoue’ritrova l’Italia e Rino Gattuso. Dopo l’esperienza al Milan e il ritorno al Monaco, il centrocampista di proprieta’ …

