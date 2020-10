Calcio | Conte | momento difficile | restare uniti Stop sarebbe disastroso

Leggi su meteoweek

(Di venerdì 16 ottobre 2020) . Il tecnico dell’Inter fa un appello alla vigilia del derby Alla vigilia del derby, il tecnico dell’Inter Antonioinvita a tenere duro in uncome quello che stiamo vivendo per via dell’emergenza Covid. Incalzato da una domanda sul crescere dei contagi da Coronavirus … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.