Borsa di Milano in recupero con gli altri mercati europei

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 16 ottobre 2020) (Tele) – Mattinata positiva per idi Eurolandia, cui si allinea Piazza Affari dopo un esordio peggiore. Un rimbalzo perlopiù tecnico, dato che restano forti preoccupazioni per i semi lockdown che stanno scattando un po’ ovunque in Europa ed anche in Italia, dove il Governo sta valutando varie ipotesi come il coprifuoco e la Dad per la scuola. Altro tema chiave la Brexit, che non ha ancora trovato soluzione al vertice europeo. L’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,02%. Lo Spread migliora, toccando i +131 punti base, con un calo di 5 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,69%. Tra i listiniresistente Francoforte, che segna un piccolo aumento dello 0,62%, si muove in territorio ...