Andrea Zelletta spara a zero su Zorzi e Maria Teresa | “Butto giù tutto”

(Di venerdì 16 ottobre 2020)hato acontro Tommasoal GF Vip, trovando l’appoggio di Elisabetta Gregoraci.non ci sta proprio a passare come il comodino di quest’edizione del GF Vip e per questo motivo nelle scorse, dopo essere stato accusato di essere una persona che prende poco parte alle … L'articolosu: “Butto giù tutto” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

ARROWHEEART : RT @gabrielsniceass: “puoi essere pure tommaso zorzi ma io sono andrea zelletta” fa già ridere così #gfvip - nabrinamazeve : RT @gabrielsniceass: “puoi essere pure tommaso zorzi ma io sono andrea zelletta” fa già ridere così #gfvip - goldoux : RT @persempresarai: la sera leoni, la mattina andrea zelletta #gfvip - Gio_Ferrante3 : RT @SoRpReSoNeHH: Ma questo chi cazzo si crede di essere? Andrea Zelletta dei miei coglioni mo mi ha veramente rotto il cazzo ma il rispet… - itsmatbaldy : Andrea Zelletta ha parlato ma io lo preferivo comodino #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Zelletta

1Con la sua risata iconica, Maria Teresa Ruta ha svegliato Andrea Zelletta. E l’ex tronista di Uomini e donne si è arrabbiato attaccando la conduttrice. Nottata di fuoco quella che c’è stata al Grande ...Andrea Zelletta ha sparato a zero contro Tommaso Zorzi e Maria Teresa al GF Vip, trovando l’appoggio di Elisabetta Gregoraci. Andrea Zelletta non ci sta proprio a passare come il comodino di ...