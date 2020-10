All Rise: la prima stagione è in arrivo su Infinity (Di venerdì 16 ottobre 2020) Con protagonisti Simone Missick e Wilson Bethel, la serie sarà disponibile su Infinity dal 17 ottobre con un episodio a settimana Dal 17 ottobre, con un episodio a settimana, sarà disponibile su Infinity la prima stagione di All Rise, la nuova serie che apre il sipario sul sistema giudiziario e mostra le caotiche, fiduciose e a volte assurde vite di giudici e avvocati zelanti mentre lavorano con ufficiali giudiziari, cancellieri, poliziotti e giurati per rendere giustizia agli abitanti di Los Angeles. Simone Missick interpreta l’appena nominata giudice Lola Carmichael, nota per la sua impressionante carriera. Non ha intenzione di starsene seduta in panchina nel suo nuovo ruolo, ma è subito determinata, allargando i confini e sfidando le aspettative di ciò che un ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 16 ottobre 2020) Con protagonisti Simone Missick e Wilson Bethel, la serie sarà disponibile sudal 17 ottobre con un episodio a settimana Dal 17 ottobre, con un episodio a settimana, sarà disponibile suladi All, la nuova serie che apre il sipario sul sistema giudiziario e mostra le caotiche, fiduciose e a volte assurde vite di giudici e avvocati zelanti mentre lavorano con ufficiali giudiziari, cancellieri, poliziotti e giurati per rendere giustizia agli abitanti di Los Angeles. Simone Missick interpreta l’appena nominata giudice Lola Carmichael, nota per la sua impressionante carriera. Non ha intenzione di starsene seduta in panchina nel suo nuovo ruolo, ma è subito determinata, allargando i confini e sfidando le aspettative di ciò che un ...

