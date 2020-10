Acqua alta a Venezia: anche oggi picco di marea, iniziato il sollevamento del Mose (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il Centro maree del Comune di Venezia ha comunicato che sono iniziate le procedure per il sollevamento del Mose. Si prevede infatti un picco di marea alle 11:10 di oggi intorno ai 125-130 cm. Il sistema di barriere galleggianti era stato attivato anche ieri mattina.L'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il Centro maree del Comune diha comunicato che sono iniziate le procedure per ildel. Si prevede infatti undialle 11:10 diintorno ai 125-130 cm. Il sistema di barriere galleggianti era stato attivatoieri mattina.L'articolo MeteoWeb.

Agenzia_Ansa : #Venezia, Il Mose supera anche il secondo test. Le paratoie funzionano e in citta' non c'e' acqua alta VIDEO #ANSA - Corriere : Il Mose supera anche il secondo test: in città non c'è acqua alta - Agenzia_Ansa : Acqua alta a #Venezia, al via il sollevamento del #Mose #ANSA - comristorazione : Maltempo a Venezia, il Mose blocca l’acqua alta: piazza San Marco è asciutta – Video - iconameteo : Nuovo picco di #acquaalta previsto oggi a #Venezia: scatta di nuovo il codice arancione e l'attivazione del Mose. E… -