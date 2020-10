4 consigli per lavorare (bene) viaggiando (Di venerdì 16 ottobre 2020) Se lo smart working significa lavorare da casa, qui la casa può essere ovunque, itinerante. Per molti è lo stile di vita perfetto, che permette di lavorare e viaggiare allo stesso tempo. Li chiamano Nomadi Digitali e fino a qualche tempo fa era un fenomeno che era appannaggio esclusivo di pochissimi eletti, ma che oggi, complici i cambiamenti del lavoro imposti dal Covid-19, potrebbe diventare realtà per un numero crescente di persone. I vantaggi sono tanti: nessun orario, dress code, nessuna limitazione spazio-temporale. Si lavora da remoto in qualunque posto si voglia (connessione permettendo ovviamente), anche outdoor. viaggiando in un camper, da una spiaggia tropicale, una remota valle di montagna o un bar all'aperto nella piazzetta di un villaggio sperduto del sud est asiatico. Il nomadismo digitale è ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 16 ottobre 2020) Se lo smart working significada casa, qui la casa può essere ovunque, itinerante. Per molti è lo stile di vita perfetto, che permette die viaggiare allo stesso tempo. Li chiamano Nomadi Digitali e fino a qualche tempo fa era un fenomeno che era appannaggio esclusivo di pochissimi eletti, ma che oggi, complici i cambiamenti del lavoro imposti dal Covid-19, potrebbe diventare realtà per un numero crescente di persone. I vantaggi sono tanti: nessun orario, dress code, nessuna limitazione spazio-temporale. Si lavora da remoto in qualunque posto si voglia (connessione permettendo ovviamente), anche outdoor.in un camper, da una spiaggia tropicale, una remota valle di montagna o un bar all'aperto nella piazzetta di un villaggio sperduto del sud est asiatico. Il nomadismo digitale è ...

Ultime Notizie dalla rete : consigli per I consigli per essere dei perfetti «nomadi digitali» GQ Italia Zinzi capogruppo Lega, crisi a Caserta: i vertici vacillano, Barbaro dice addio

Le elezioni regionali stanno segnando in provincia di Caserta la riorganizzazione dei partiti. I cambiamenti si stanno registrando in entrambi gli schieramenti anche se a essere interessato ...

Covid, Conte a De Luca: "Chiudere in blocco scuole non è soluzione"

Scuole chiuse in Campania, premier Conte critica De Luca: "Non è la soluzione migliore" "Chiudere così in blocco le scuole non e' la migliore soluzione". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giusep ...

