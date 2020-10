Von der Leyen lascia il vertice che deve salvare l’Europa dal Covid per… un caso Covid (Di giovedì 15 ottobre 2020) La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen ha lasciato improvvisamente la riunione del Consiglio europeo di oggi – giovedì 15 ottobre – e si è posta in autoisolamento dopo essere stata informata che un membro del suo staff è risultato positivo al test Covid-19. Von der Leyen ne ha dato notizia personalmente in un Tweet, nel quale precisa di essere risultata negativa al test. Non è chiara però la tempistica di questa vicenda, perché o la presidente ha ricevuto la notizia e fatto il tampone rapido già dentro il Consiglio europeo in corso a Bruxelles, oppure è entrata al Consiglio, solo un’oretta prima di lasciarlo, già con questa informazione. Davanti alle telecamere von der ... Leggi su tpi (Di giovedì 15 ottobre 2020) La presidente della Commissione Ue Ursula von derhato improvvisamente la riunione del Consiglio europeo di oggi – giovedì 15 ottobre – e si è posta in autoisolamento dopo essere stata informata che un membro del suo staff è risultato positivo al test-19. Von derne ha dato notizia personalmente in un Tweet, nel quale precisa di essere risultata negativa al test. Non è chiara però la tempistica di questa vicenda, perché o la presidente ha ricevuto la notizia e fatto il tampone rapido già dentro il Consiglio europeo in corso a Bruxelles, oppure è entrata al Consiglio, solo un’oretta prima dirlo, già con questa informazione. Davanti alle telecamere von der ...

