Via libera a Nadef e scostamento. Ecco altri 22 miliardi per fare ripartire il Paese (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il Parlamento ha approvato la Nota di aggiornamento al Def (Documento di economia e finanza) e un altro scostamento di bilancio. Si tratta di passaggi tecnici ma estremamente importanti, perché permettono di capire quante e quali risorse lo Stato si appresta a spendere per continuare a rispondere all'emergenza Covid e rilanciare l'economia. Con questo scostamento di bilancio il Governo, con lo stimolo costante del MoVimento 5 Stelle, mette in campo altri 22 miliardi di risorse fresche che serviranno a comporre una parte della Manovra, pronta per essere presentata alle Camere nei prossimi giorni. Il resto delle risorse arriverà dal Recovery Fund, soprattutto sussidi. L'approvazione della Nota di aggiornamento e dello scostamento sono quindi passaggi decisivi in vista della ...

