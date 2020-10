Temptation Island, Speranza umiliata d’Alberto: cosa ha deciso la fidanzata? (Di giovedì 15 ottobre 2020) Decisamente il percorso di Speranza e Alberto è stato quello più complicato e difficile di questa edizione di Temptation Island. I due campani, entrati con la convinzione di comprendere cosa li frenava a fare scelte importanti dopo 16 anni insieme, non sono riusciti ad approfittare dell’esperienza del reality dei sentimenti per ritrovarsi. A ricevere il colpo più duro è sicuramente Speranza costretta a vedere il fidanzato travolto dalla tentatrice Nunzia, che ha fatto di tutto per fargli dimenticare la sua fidanzata. E se sapere d’essere stata tradita è sicuramente qualcosa difficile da superare, vederlo in diretta è umiliante e drammatico, e il pubblico non ha potuto far altro che schierarsi dalla parte della ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 15 ottobre 2020) Decisamente il percorso die Alberto è stato quello più complicato e difficile di questa edizione di. I due campani, entrati con la convinzione di comprendereli frenava a fare scelte importanti dopo 16 anni insieme, non sono riusciti ad approfittare dell’esperienza del reality dei sentimenti per ritrovarsi. A ricevere il colpo più duro è sicuramentecostretta a vedere il fidanzato travolto dalla tentatrice Nunzia, che ha fatto di tutto per fargli dimenticare la sua. E se sapere d’essere stata tradita è sicuramente qualdifficile da superare, vederlo in diretta è umiliante e drammatico, e il pubblico non ha potuto far altro che schierarsi dalla parte della ...

