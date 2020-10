Schianto nella galleria di Cardedu, muoiono 3 cacciatori. Altri due sono gravi (Di giovedì 15 ottobre 2020) , Visited 245 times, 245 visits today, Notizie Simili: gravissimo incidente a Tertenia, 3 persone morte… Esce di strada con l'auto e si ribalta: intervengono… Sa die de Sa Sardigna, l'... Leggi su galluraoggi (Di giovedì 15 ottobre 2020) , Visited 245 times, 245 visits today, Notizie Simili:ssimo incidente a Tertenia, 3 persone morte… Esce di strada con l'auto e si ribalta: intervengono… Sa die de Sa Sardigna, l'...

PiuValliTV : 54ENNE MUORE SBALZATO DI SELLA IN A4 Schianto mortale in A4 nella mattina di martedì 13 ottobre subito dopo l’usc… - teresacapitanio : Tragedia nella notte ad Entratico Schianto in auto, muore 19enne - montagne_paesi : Schianto in auto nella notte, muore 19enne - Montagne & Paesi - La strada statale 42 nel tratto che attraversa il c… - antonie85321896 : RT @webecodibergamo: Tragedia nella notte ad Entratico Schianto in auto, muore 19enne - webecodibergamo : Tragedia nella notte ad Entratico Schianto in auto, muore 19enne -

Ultime Notizie dalla rete : Schianto nella Schianto nella galleria di Cardedu, muoiono 3 cacciatori. Altri due sono gravi Gallura Oggi Bimotore si schianta prima dell'atterraggio: neonato trovato vivo accanto ai corpi dei genitori

Una scena di morte. I detriti di un aereo ancora in fumo. I cadaveri di quei tre adulti, tragicamente rimasti uccisi nello schianto e poi quel pianto, quel vagito che ha portato una folata di vita in.

Monserrato e Selargius piangono Ignazio, Luca e Giorgio: ecco chi sono i cacciatori morti nell’incidente

Ignazio Argiolas, il fratello Luca e Giorgio Serreli. Sono loro le vittime del terribile schianto avvenuto a Cardedu: un 69enne di Cagliari e un 56enne di Selargius gravissimi all'ospedale ...

Una scena di morte. I detriti di un aereo ancora in fumo. I cadaveri di quei tre adulti, tragicamente rimasti uccisi nello schianto e poi quel pianto, quel vagito che ha portato una folata di vita in.Ignazio Argiolas, il fratello Luca e Giorgio Serreli. Sono loro le vittime del terribile schianto avvenuto a Cardedu: un 69enne di Cagliari e un 56enne di Selargius gravissimi all'ospedale ...