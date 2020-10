Omicidio Mastromatteo, la svolta potrebbe essere vicina: c'è un nome nel registro degli indagati (Di giovedì 15 ottobre 2020) Trovato senza vita il corpo di Michele Mastromatteo: il 47enne di Peschici era scomparso da 15 giorni 11 ottobre 2020 'Chi sa parli'. Preghiere e candele per Michele, scomparso nel nulla da 12 giorni: ... Leggi su foggiatoday (Di giovedì 15 ottobre 2020) Trovato senza vita il corpo di Michele: il 47enne di Peschici era scomparso da 15 giorni 11 ottobre 2020 'Chi sa parli'. Preghiere e candele per Michele, scomparso nel nulla da 12 giorni: ...

Si tratterebbe dell’uomo che era con Mastromatteo la sera della scomparsa. Già ascoltato dagli investigatori, la sua versione dei fatti non li ha convinti. Le ipotesi di reato della Procura di Foggia ...

Peschici, omicidio Mastromatteo: indagato amico anche per occultamento di cadavere

Il presunto omicida è già stato ascoltato dagli investigatori ai quali ha fornito versioni contrastanti dei fatti.

