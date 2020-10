Oltre 1000 casi in Campania. E De Luca ordina chiusura di scuole e atenei per due settimane (Di giovedì 15 ottobre 2020) Lo aveva minacciato e ora lo ha fatto: a fronte di un peggioramento della curva dei contagi il presidente della Regione della Campania Vincenzo De Luca ha firmato una nuova ordinanza con misure più ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 15 ottobre 2020) Lo aveva minacciato e ora lo ha fatto: a fronte di un peggioramento della curva dei contagi il presidente della Regione dellaVincenzo Deha firmato una nuovanza con misure più ...

TgLa7 : #Covid: 1844 contagi in #Lombardia, oltre 1000 a #Milano - Tg3web : Crescono ancora i contagi: sono quasi 8800 a fronte di oltre 160mila tamponi. Il virus grava su ospedali e terapie… - Adnkronos : #Covid, in #Piemonte oltre 1000 contagi e 3 morti - Marco_Zum : Auto elettriche che percorrono 1000 km senza mai ricaricare - infoitinterno : Covid, oltre 1000 casi in Campania: De Luca passa alla linea dura -