Nagorno Karabakh, Ghazaryan: Italia e Ue, è ora di agire per pace (Di giovedì 15 ottobre 2020) A Bruxelles la chiamano "ambiguità costruttiva". E` l`equidistanza tipica di chi pratica l`arte della diplomazia. E` "utile" in alcune fasi delle controversie, persino dei conflitti, "quando è ben chiaro chi è l`aggressore e chi si difende". Ma in questa fase del conflitto in Nagorno Karabakh rischia di "provocare l`effetto contrario": "incentiva l`aggressione, crea un`atmosfera di impunità". Ecco perché - dopo le dichiarazioni di ieri a Mosca del ministro Luigi Di Maio, accolte "molto positivamente" perché vanno "nella giusta direzione" - l`Italia deve segnare un cambio di passo. E con essa l`Europa. Il nostro paese deve "unire la sua voce a quella della Francia", sposare "la posizione che la Germania sta maturando in sede europea", consentire all`Unione europea di avere quella "postura ...

NikolPashinyan : Dobbiamo riconoscere il pericolo che rappresentano le migliaia di jihadisti che si trovano nelle zone di combattime… - ilpost : Armenia e Azerbaijan si sono accordati per una tregua in Nagorno-Karabakh - repubblica : Nagorno-Karabakh, la tregua non regge. Bombe armene su Ganja: almeno 5 morti [aggiornamento delle 10:29] - AzerbaigianNews : RT @Euro_comunica: Nagorno-Karabakh: nonostante l'accordo di cessate il fuoco continuano le ostilità #guerracivil #NagornoKarabagh #Nagorno… - paoloferrarelli : RT @enricoparenti2: La canaglia Erdogan è sempre presente. -