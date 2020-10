Morta Veronica Franco: la cantante di Tu si que vales stroncata dalla leucemia a 19 anni (Di giovedì 15 ottobre 2020) Se n’è andata a soli 19 anni Veronica Franco, la giovane cantante che aveva conquistato e commosso il pubblico televisivo partecipando a Tu si que vales su Canale 5, con la sua splendida versione di Hallelujah. La ragazza aveva convinto i quattro giudici presentandosi senza paura e con naturalezza in sedia a rotelle, raccontando la sua battaglia contro la leucemia iniziata nel 2018 e delle complicazioni neurologiche che l’avevano colpita. A nulla purtroppo è servita la donazione di midollo da parte di sua sorella Michela, che adesso la piange insieme ai genitori Luca e Rosanna. A dare il triste annuncio è stato su Facebook Vanni Oddera, biker impegnato a portare negli ospedali la “mototerapia” e che aveva collaborato con ... Leggi su tpi (Di giovedì 15 ottobre 2020) Se n’è andata a soli 19, la giovaneche aveva conquistato e commosso il pubblico televisivo partecipando a Tu si quesu Canale 5, con la sua splendida versione di Hallelujah. La ragazza aveva convinto i quattro giudici presentandosi senza paura e con naturalezza in sedia a rotelle, raccontando la sua battaglia contro lainiziata nel 2018 e delle complicazioni neurologiche che l’avevano colpita. A nulla purtroppo è servita la donazione di midollo da parte di sua sorella Michela, che adesso la piange insieme ai genitori Luca e Rosanna. A dare il triste annuncio è stato su Facebook VOddera, biker impegnato a portare negli ospedali la “mototerapia” e che aveva collaborato con ...

