Lukaku, non si nasconde e sfida la Juventus: “Voglio diventare campione d’Italia con l’Inter” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Romelu Lukaku non si nasconde e sfida apertamente la Juventus e tutte le rivali in merito alla lotta scudetto per questa stagione 2020-21. Il centravanti belga dell'Inter ha parlato a RBTF senza peli sulla lingua.Lukaku: "Voglio diventare campione d'Italia"caption id="attachment 1005179" align="alignnone" width="570" Lukaku (getty images)/caption"Sono contento di vivere a Milano, c'è sempre qualcosa da fare. E non parlo solo dello shopping, anche se mia madre mi fa venire il mal di testa per questa cosa", ha rivelato Lukaku sorridendo. "La gente è molto calorosa e ama il calcio più che in Inghilterra. Hanno passione, se le cose vanno bene e vedono che i giocatori danno tutto in campo, allora ti rispettano per la ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 15 ottobre 2020) Romelunon siapertamente lae tutte le rivali in merito alla lotta scudetto per questa stagione 2020-21. Il centravanti belga dell'Inter ha parlato a RBTF senza peli sulla lingua.: "Vogliod'Italia"caption id="attachment 1005179" align="alignnone" width="570"(getty images)/caption"Sono contento di vivere a Milano, c'è sempre qualcosa da fare. E non parlo solo dello shopping, anche se mia madre mi fa venire il mal di testa per questa cosa", ha rivelatosorridendo. "La gente è molto calorosa e ama il calcio più che in Inghilterra. Hanno passione, se le cose vanno bene e vedono che i giocatori danno tutto in campo, allora ti rispettano per la ...

