Loredana Lecciso, la soffiata su Alfonso Signorini: il clamoroso retroscena sul GF Vip (Di giovedì 15 ottobre 2020) Lunedì 12 ottobre ”Io ti Cercherò” ha battuto Grande Fratello Vip dopo un primo pareggio in share. La seconda puntata della fiction su Rai1 ha raccolto 4.649.000 spettatori pari al 19,5% di share, mentre i telespettatori sintonizzati su Calane 5 sono stati 3.120.000, pari al 18,7% di share. La quinta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini ha messo sul piatto gustose storie che hanno appassionato i telespettatori, ma sembra arrancare in fatto di ascolti. Dal coming out di Gabriel Garko, ex ‘fidanzato’ di Adua Del Vesco, all’Ares Gate che ha visto protagonisti l’attrice siciliana e Massimiliano Morra, alla clamorosa rivelazione dei due, che la scorsa puntata hanno confessato di non aver mai avuto una storia d’amore.



