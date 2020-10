Il fisico Sestili: 'Cresce il rapporto positivi/tamponi, contact tracing non sta funzionando' (Di giovedì 15 ottobre 2020) Cresce il rapporto /i : oggi 15 ottobre è al 5,4% , contro il 4,8% di ieri. 'Il valore più alto registrato in questa seconda ondata', rileva il fisico Giorgio Sestili , fondatore e fra i curatori ... Leggi su leggo (Di giovedì 15 ottobre 2020)il/i : oggi 15 ottobre è al 5,4% , contro il 4,8% di ieri. 'Il valore più alto registrato in questa seconda ondata', rileva ilGiorgio, fondatore e fra i curatori ...

Covid Italia, il fisico Sestili: «Cresce al 5,4% rapporto positivi/tamponi, contact tracing non sta funzionando»

«Il valore più alto registrato in questa seconda ondata», rileva il fisico Giorgio Sestili, fondatore e fra i curatori della pagina Facebook «Coronovirus: Dati e analisi scientifiche». Quindi con il ...

