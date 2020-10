I beta tester di ASUS Zenfone 7 Pro ricevono la beta 1 di Android 11 (Di giovedì 15 ottobre 2020) La beta 1 di Android 11 è arrivata a settembre per gli ASUS Zenfone 6, ma adesso il produttore taiwanese è pronto a rilasciare la beta 1 dell’ultima major-release dell’OS mobile di Google anche per l’ASUS Zenfone 7 Pro (la cosa aveva fatto un po’ discutere, ma sapevamo sarebbe stata solo una questione di tempo che la beta 1 venisse messa a disposizione anche del modello più recente). Come riportato da ‘XDA Developers‘, l’upgrade è contrassegnato dal numero build 30.04.31.30, ed ha un peso poco maggiore di 1GB (non sono dimensioni insostenibili, ma sarebbe preferibile effettuare il download sotto una rete Wi-Fi di propria fiducia, ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 15 ottobre 2020) La1 di11 è arrivata a settembre per gli6, ma adesso il produttore taiwanese è pronto a rilasciare la1 dell’ultima major-release dell’OS mobile di Google anche per l’7 Pro (la cosa aveva fatto un po’ discutere, ma sapevamo sarebbe stata solo una questione di tempo che la1 venisse messa a disposizione anche del modello più recente). Come riportato da ‘XDA Developers‘, l’upgrade è contrassegnato dal numero build 30.04.31.30, ed ha un peso poco maggiore di 1GB (non sono dimensioni insostenibili, ma sarebbe preferibile effettuare il download sotto una rete Wi-Fi di propria fiducia, ...

