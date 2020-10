Fabrizio Corona deve scontare di nuovo nove mesi passati in affidamento: “Pronto a tutto anche a sacrificare la mia vita” (Di giovedì 15 ottobre 2020) I guai giudiziari di Fabrizio Corona non finiscono mai. Dovrà scontare di nuovo 9 mesi che aveva già scontato in affidamento terapeutico, tra febbraio e novembre 2018 come deciso dal Tribunale di Sorveglianza di Milano che ha accolto la linea della Procura generale rappresentata dal sostituto pg Antonio Lamanna. “Se va bene a dicembre mi mancherebbero da scontare 1 anno e 8 mesi, vedo la libertà a breve”, aveva detto l’ex agenteprima dell’udienza di due giorni fa. Il provvedimento dei giudici è l’ennesima decisione su questa vicenda dei nove mesi, revocati per violazioni da parte di Corona, ora in detenzione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 ottobre 2020) I guai giudiziari dinon finiscono mai. Dovràdiche aveva già scontato interapeutico, tra febbraio embre 2018 come deciso dal Tribunale di Sorveglianza di Milano che ha accolto la linea della Procura generale rappresentata dal sostituto pg Antonio Lamanna. “Se va bene a dicembre mi mrebbero da1 anno e 8, vedo la libertà a breve”, aveva detto l’ex agenteprima dell’udienza di due giorni fa. Il provvedimento dei giudici è l’ennesima decisione su questa vicenda dei, revocati per violazioni da parte di, ora in detenzione ...

