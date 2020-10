È morta la presidente della Regione Calabria | Jole Santelli

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Eradal 15 febbraio 2020 Era stata la prima donna a ricoprire la carica di: nella notte si è spentaa soli 52 anni. La donna, eletta a febbraio, da anni lottava contro un cancro e nelle ultime ore le sue condizioni si sarebbero aggravate. Il sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto, come riporta Repubblica, ha commentato: “La governatricesi è spenta questa notte. Eravamo amici da una vita. È stata il mio vicesindaco, mi è stata sempre vicina, una donna di una forza incredibile, non ho parole”. Laera esponente di Forza Italia. L'articolo È ...

In campo e al fianco di Silvio Berlusconi fin da quando, nel 1994, il Cavaliere "scese in campo" fondando Forza Italia e cambiando per sempre la politica italiana. Jole Santelli, la donna che ha ...