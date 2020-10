'Due' concerto per un solo spettatore (Di giovedì 15 ottobre 2020) ANCONA, 15 OTT - Un microconcerto live del cantautore Alberto Nemo, vincitore di Musicultura 2028, per un solo spettatore per volta. E' il progetto 'Due', una performance di musica e arte, in ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 15 ottobre 2020) ANCONA, 15 OTT - Un microlive del cantautore Alberto Nemo, vincitore di Musicultura 2028, per unper volta. E' il progetto 'Due', una performance di musica e arte, in ...

elisatoffoli : Attenti a quelle due! ??????????? throw back a un retroscena dello scatto per @VanityFairIt in un giorno d’estate ??????… - Lilymjnx : RT @taekooksottona: stamattina il t*1 ha parlato dei bangtan e su tutta la questione con la CiNa ,, e beh che dire stanno uscendo 384784 se… - giost17 : ti amo ????? ho due biglietti per il concerto di Louis, vuoi venire? ????????????????????????????????????????????? - cry_mancini : RT @taekooksottona: stamattina il t*1 ha parlato dei bangtan e su tutta la questione con la CiNa ,, e beh che dire stanno uscendo 384784 se… - lysyforever : RT @taekooksottona: stamattina il t*1 ha parlato dei bangtan e su tutta la questione con la CiNa ,, e beh che dire stanno uscendo 384784 se… -

Ultime Notizie dalla rete : Due concerto 'Due', concerto per un solo spettatore - Marche Agenzia ANSA 'Due' concerto per un solo spettatore

E' il progetto 'Due', una performance di musica e arte, in collaborazione con Mauro Mazziero, curata dallo storico dell'arte e divulgatore Claudio Strinati che verrà presentata in anteprima nazionale ...

In Duomo il concerto dell'Orchestra Filarmonica Calamani per Cittaslow International

Tutto pronto in Duomo per l'esibizione dell’Orchestra Filarmonica Vittorio Calamani che, come annunciato, avrà luogo venerdì 16 ottobre alle 18.30 in occasione dell'Assemblea Generale di Cittaslow Int ...

E' il progetto 'Due', una performance di musica e arte, in collaborazione con Mauro Mazziero, curata dallo storico dell'arte e divulgatore Claudio Strinati che verrà presentata in anteprima nazionale ...Tutto pronto in Duomo per l'esibizione dell’Orchestra Filarmonica Vittorio Calamani che, come annunciato, avrà luogo venerdì 16 ottobre alle 18.30 in occasione dell'Assemblea Generale di Cittaslow Int ...